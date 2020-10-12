ТЦ "Охотный ряд" в Москве могут закрыть

Столичным управлением Роспотребнадзора в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе проводятся мониторинговые обследования всех мест скопления людей. Сегодня совместно со специалистами ОАТИ было проведено проверка торгового центра "Охотный ряд". По ее итогам были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, сообщил специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Речь, в том числе, идет о несоблюдении перчаточно-масочного режима посетителями ТЦ. Кроме того, администрацией не принимаются достаточные меры по обеззараживанию воздуха и обеспечения возможности посетителям приобрести средства индивидуальной защиты. Были некоторые замечания и к осуществлению дезинфекционной деятельности, рассказал Кобразов.

Специалист отметил, что юридическое лицо за подобные нарушения может быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф на сумму до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.