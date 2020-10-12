С 16 по 18 октября в Москве пройдет полуфинал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Соревнование пройдет в виде хакатона: в течение 48-часов команды будут создавать цифровые продукты, направленные на решение актуальных задач бизнеса и соцсферы. Победителей ждет призовой фонд в 3 миллиона рублей, "путевка" в финал конкурса и возможность побороться за гранты от партнеров.

Онлайн-формат не сделает мероприятие менее зрелищным. Все желающие и "болельщики" смогут не только наблюдать за ходом соревнования в прямом эфире, но и присоединиться к насыщенной деловой программе с участием ведущих IT и бизнес-экспертов.

Задачи для участников предложили крупные госкорпорации, региональные органы власти, а также представители малого и среднего бизнеса.

Например, московский департамент информационных технологий предложил разработать инструменты для выявления очагов распространения инфекций в периоды сезонных заболеваний. Решения помогут предотвратить новые эпидемии.

По заданию от Госкорпорации "Росатом" участникам предстоит создать систему оптимизации планирования при строительстве.

"Цифровой прорыв" - крупнейшее соревнование для IT-специалистов со всей России, которое не только формирует сильный кадровый резерв страны, но и ускоряет цифровую трансформацию каждого отдельного региона.

В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. На конкурсе уже зарегистрировались более 37 тысяч человек.