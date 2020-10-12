В Москве пройдет полуфинал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"

Новости

Минтруд: Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь 14:18
Кабмин выделил более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов 14:17
Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку 14:04
Песков назвал условие поставок на Украину вакцины от коронавируса 13:59
Японские ученые выяснили, сколько живет коронавирус на коже человека 13:52
В Ростове из-за ЧП с отрубленным пальцем предложили ограничить квесты 13:49
В петербургской ОЭЗ начнут выпускать тест-системы на антитела к COVID-19 13:48
Магазин Adidas в Москве оштрафовали за несоблюдение мер профилактики ковида 13:46
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби вакцину от коронавируса 13:37
Гинцбург: Всех участников испытаний вакцины "Спутник V" привьют к концу января 13:33
Матвиенко: Женщины должны активнее участвовать в урегулировании конфликтов 13:30
ООН: Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимума за последние годы 13:10
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки 13:10
Путин поздравил Рахмона с победой на выборах 13:05
Комитет ГД поддержал проект президента о Прокуратуре РФ 13:02
В Кремле приветствовали встречу Лукашенко с оппозицией 13:01
"Все пьют водку": Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия" 12:50
Пол Милгром и Роберт Уилсон получили Нобелевскую премию по экономике 12:47
Кабмин скорректирует перечень лесопродукции, запрещенной к вывозу за границу 12:44
Вышел первый трейлер "Психа" Бондарчука с Богомоловым и Меньшиковым 12:41
Плацебо получат четверть участников исследований вакцины "Вектора" 12:37
В Госдуме обсуждают оборудование больничных палат видеокамерами 12:33
Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс 12:30
Режиссер "Чудо-женщины" снимет новую "Клеопатру" с Галь Гадот 12:28
Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 13:02
Рубрика: Общество

В Москве пройдет полуфинал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"

Текст: Мария Набиркина

С 16 по 18 октября в Москве пройдет полуфинал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Фото: iStock
Отечественной экономике не хватает квалифицированных IT-специалистов

Соревнование пройдет в виде хакатона: в течение 48-часов команды будут создавать цифровые продукты, направленные на решение актуальных задач бизнеса и соцсферы. Победителей ждет призовой фонд в 3 миллиона рублей, "путевка" в финал конкурса и возможность побороться за гранты от партнеров.

Онлайн-формат не сделает мероприятие менее зрелищным. Все желающие и "болельщики" смогут не только наблюдать за ходом соревнования в прямом эфире, но и присоединиться к насыщенной деловой программе с участием ведущих IT и бизнес-экспертов.

Задачи для участников предложили крупные госкорпорации, региональные органы власти, а также представители малого и среднего бизнеса.

Например, московский департамент информационных технологий предложил разработать инструменты для выявления очагов распространения инфекций в периоды сезонных заболеваний. Решения помогут предотвратить новые эпидемии.

По заданию от Госкорпорации "Росатом" участникам предстоит создать систему оптимизации планирования при строительстве.

"Цифровой прорыв" - крупнейшее соревнование для IT-специалистов со всей России, которое не только формирует сильный кадровый резерв страны, но и ускоряет цифровую трансформацию каждого отдельного региона.

В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. На конкурсе уже зарегистрировались более 37 тысяч человек.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лавров: Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19