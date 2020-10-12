В Москве "упал" сервис для удаленки

Московский электронный сервис для предоставления информации по удаленке столкнулся с высокой загрузкой. Из-за этого у ряда работодателей возникают проблемы с загрузкой данных, отмечают в пресс-службе департамента информационных технологий.

Как уже писала "РГ", с сегодняшнего дня работодатели обязаны официально информировать власти о количестве отправленных на удаленку работников. В форму отчета должны быть загружены номера телефонов, транспортных карт и машин. В департаменте ранее подчеркивали, что все эти сведения обезличены и предназначены лишь для контроля транспортной ситуации в городе на фоне пандемии COVID-19.

Сервис для удаленки в личном кабинете на портале московских госуслуг запустили еще 9 октября. "Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября. В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений", - рассказали в ДИТ.

В дальнейшем эта ситуация будет учтена контролирующими ведомствами, подчеркнули в департаменте.