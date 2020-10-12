Новости

В Мексике впервые выявили и грипп, и коронавирус у одного пациента 20:38
В РФПИ оценили сроки широкого применения вакцины "Спутник V" в РФ и за рубежом 20:30
Москалькова поддержала повышение молодежного возраста до 35 лет 20:19
Россияне увидят противостояние Марса 20:08
Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг 19:58
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность 19:45
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге 19:38
Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений 19:22
Банк России готовит мобильное приложение для оплаты через СБП 19:07
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии 18:37
В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов 18:36
Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе 18:23
Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов 17:54
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте 17:45
Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер 17:35
Лавров: Путин обсуждал верификацию механизмов перемирия в Карабахе 17:04
"Спартак" не будет обжаловать решение суда, оштрафовавшего клуб 17:00
Google может остаться без браузера Chrome 16:59
Более 95% объектов ЖКХ в регионах России готовы к работе зимой 16:59
В Москве 5-летний мальчик попал в реанимацию после падения на него шкафа 16:53
Шойгу оценил действия войск на учениях "Кавказ-2020" 16:50
В Кремле заявили о переносе саммита СНГ 16:42
Россия направила в Беларусь на учения стран ОДКБ более 140 военнослужащих 16:41
Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире 16:40
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 21:42
Рубрика: Общество

"Тяжелые" с легкими

В Подмосковье выросло число пациентов в больницах
Текст: Сергей Бабкин
За последнюю неделю количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом и пневмонией в Подмосковье, увеличилось на 40 процентов. Как отметил в своем блоге губернатор Андрей Воробьев, в таких условиях стратегическая задача региональных властей - не допустить карантина.

Неделей ранее в больницы региона в связи с ковидом или пневмонией каждый день направляли от 400 до 420 пациентов. Сейчас этот показатель - 550 человек ежесуточно. В "скорую помощь" поступает более 10 тысяч вызовов, хотя обычный показатель за 24 часа - 6 тысяч. Заболеваемость, констатировал Воробьев, растет в каждом подмосковном городе. Лидеры по выявленным случаям ковида - Подольск (более 4 тысяч за всю пандемию) и Одинцово, где были инфицированы почти 3 тысячи местных жителей.

В России построят больше 100 новых больниц и полтысячи поликлиник

В связи с особенностями осенней ситуации власти намерены ввести новые больничные места специально под коронавирус. Весной, когда отмечались пиковые значения пандемии, в Подмосковье было развернуто 12 тысяч специализированных коек. А к 1 ноября Воробьев поставил задачу довести этот резерв до 15 тысяч.

Чтобы не допустить жестких ограничений, Воробьев призвал глав муниципалитетов усилить коллективы больниц, увеличить число бригад "скорой помощи". Персоналу школ и детсадов предписано как можно тщательнее следить за состоянием воспитанников и немедленно изолировать всех, у кого обнаружатся признаки ОРВИ. Губернатор также обратил внимание на необходимость строгого контроля масочного режима.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19