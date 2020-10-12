За последнюю неделю количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом и пневмонией в Подмосковье, увеличилось на 40 процентов. Как отметил в своем блоге губернатор Андрей Воробьев, в таких условиях стратегическая задача региональных властей - не допустить карантина.

Неделей ранее в больницы региона в связи с ковидом или пневмонией каждый день направляли от 400 до 420 пациентов. Сейчас этот показатель - 550 человек ежесуточно. В "скорую помощь" поступает более 10 тысяч вызовов, хотя обычный показатель за 24 часа - 6 тысяч. Заболеваемость, констатировал Воробьев, растет в каждом подмосковном городе. Лидеры по выявленным случаям ковида - Подольск (более 4 тысяч за всю пандемию) и Одинцово, где были инфицированы почти 3 тысячи местных жителей.

В связи с особенностями осенней ситуации власти намерены ввести новые больничные места специально под коронавирус. Весной, когда отмечались пиковые значения пандемии, в Подмосковье было развернуто 12 тысяч специализированных коек. А к 1 ноября Воробьев поставил задачу довести этот резерв до 15 тысяч.

Чтобы не допустить жестких ограничений, Воробьев призвал глав муниципалитетов усилить коллективы больниц, увеличить число бригад "скорой помощи". Персоналу школ и детсадов предписано как можно тщательнее следить за состоянием воспитанников и немедленно изолировать всех, у кого обнаружатся признаки ОРВИ. Губернатор также обратил внимание на необходимость строгого контроля масочного режима.