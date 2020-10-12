В Подмосковье изъяли килограмм наркотиков

Крупную партию "дури" изъяли у наркокурьера в подмосковном Королеве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев возле одного из домов на улице Победы задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотических средств.

При личном досмотре у злоумышленника обнаружено два пресс-пакета и бумажный сверток с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическими средствами - метилэфедроном и гашишем, общим весом около килограмма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.