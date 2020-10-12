Воронежец получил два года за наезд на полицейского

В Воронежской области суд вынес приговор 48-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в применении насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

В августе 2019 года инспектор ДПС в райцентре Лиски попытался остановить автомобиль Котлярова - он получил ориентировку, что водителя Kia Cerato разыскивают за хищение. Жезлом полицейский приказал иномарке остановиться на обочине. Однако водитель Kia направил автомобиль на инспектора. Тот отпрыгнул в сторону, но машина сломала ему руку.

- Здоровью полицейскому нанесен вред средней тяжести, - уточнили в прокуратуре региона.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.