Воронежская облдума продолжит прием обращений от граждан дистанционно

В региональном парламенте оптимизировали работу с жителями, которые хотят обратиться к депутатам с вопросом или предложением. Несмотря на "антивирусные" меры, подать заявление можно письменно или онлайн.

- Сегодня в стране и регионе вновь осложнилась обстановка, связанная с распространением коронавируса. Но депутаты продолжают работать в округах, остаются на связи с избирателями. Современные технологии позволяют делать это без потери эффективности и оперативности. В онлайн-режиме мы ежедневно решаем проблемы воронежцев. Только на прошлой неделе в рамках тематических приемов граждан старшего поколения было принято более 450 заявителей. Депутаты готовы решать задачи, поставленные избирателями, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Письменные обращения можно отправить почтой по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. В них следует указывать название законодательного органа, которому адресован текст, либо фамилию нужного вам депутата, либо его должность. Отправитель должен представиться сам и привести почтовый адрес для ответа. Суть предложения, заявления или жалобы нужно изложить по возможности кратко и ясно, при необходимости - приложив документы и материалы (либо их копии). Среди обязательных элементов также личная подпись, дата и контактный телефон.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса срок может быть продлен еще на месяц.

Электронные обращения можно оставить на официальном сайте Воронежской облдумы: http://www.vrnoblduma.ru/izbiratelyu/elektronnaya-priemnaya/. Следует внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулировать вопросы четко и корректно. Здесь гражданин также может прикрепить к обращению файлы с необходимыми документами и материалами либо направить их по почте. Электронное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

Справочную информацию можно получить у сотрудников общественной приемной по телефону (473) 277-93-13.