Воронежским аграриям возместят затраты на мелиорацию

Компенсации на внедрение высокотехнологичного орошения земель выплатят сельхозпроизводителям региона. Из бюджета готовы возмещать до 60 процентов затрат. Выплаты осуществляются по заявительному принципу.

Мелиорация земель сельхозназначения - один из важнейших механизмов восстановления плодородия почв и развития растениеводства. После распада Советского Союза системные наработки в этой сфере были постепенно утрачены. По некоторым данным, за годы реформ из сельскохозяйственного оборота в России выбыло около трех миллионов гектаров орошаемых и осушенных земель. В регионах пришла в негодность значительная часть поливной техники и мелиоративных систем.

Восстановительные процессы в стране начались со стартом федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года".

Воронежская область получила дополнительный импульс к развитию системы орошаемого земледелия с приходом губернатора Алексея Гордеева (ныне - вице-спикер Госдумы). По его поручению в 2011 году была разработана и принята долгосрочная региональная программа "Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель на период до 2020 года".

Основная ее цель - обеспечить Воронежской области продовольственную безопасность в любой год, независимо от погодных катаклизмов. Ведь земледелие на здешних черноземах - дело рискованное: более половины районов находится в зоне недостаточного или даже минимального увлажнения. Засухи и суховеи отмечаются почти каждый год и часто бывают интенсивными.

По подсчетам экспертов, внедрение систем орошения позволяет минимум в три-четыре раза увеличить среднюю урожайность кормовых технических культур, овощей и фруктов.

За реконструкцию, строительство поливных систем и объектов мелиорации в Воронежской области аграриям по их заявкам выплачиваются субсидии. Размер такой помощи за время реализации программы уже превысил 1,32 миллиарда рублей.

- В этом году поступило 20 заявок на субсидии. Размер компенсации может покрыть до 60 процентов затрат на внедрение высокотехнологичного орошения. Хозяйства, где налажено орошение, могут сами прогнозировать урожайность, планировать уборочные работы и хранение продукции, более уверенно просчитывать логистические схемы. А это, в свою очередь, позволяет снижать себестоимость продукции при росте рентабельности и прибыли аграрных предприятий, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.