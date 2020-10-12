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12.10.2020 09:00

Воронежским аграриям возместят затраты на мелиорацию

Компенсации на внедрение высокотехнологичного орошения земель выплатят сельхозпроизводителям региона. Из бюджета готовы возмещать до 60 процентов затрат. Выплаты осуществляются по заявительному принципу.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Мелиорация земель сельхозназначения - один из важнейших механизмов восстановления плодородия почв и развития растениеводства. После распада Советского Союза системные наработки в этой сфере были постепенно утрачены. По некоторым данным, за годы реформ из сельскохозяйственного оборота в России выбыло около трех миллионов гектаров орошаемых и осушенных земель. В регионах пришла в негодность значительная часть поливной техники и мелиоративных систем.

Восстановительные процессы в стране начались со стартом федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года".

Фото: Воронежская областная Дума
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Воронежская область получила дополнительный импульс к развитию системы орошаемого земледелия с приходом губернатора Алексея Гордеева (ныне - вице-спикер Госдумы). По его поручению в 2011 году была разработана и принята долгосрочная региональная программа "Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель на период до 2020 года".

Основная ее цель - обеспечить Воронежской области продовольственную безопасность в любой год, независимо от погодных катаклизмов. Ведь земледелие на здешних черноземах - дело рискованное: более половины районов находится в зоне недостаточного или даже минимального увлажнения. Засухи и суховеи отмечаются почти каждый год и часто бывают интенсивными.

По подсчетам экспертов, внедрение систем орошения позволяет минимум в три-четыре раза увеличить среднюю урожайность кормовых технических культур, овощей и фруктов.

За реконструкцию, строительство поливных систем и объектов мелиорации в Воронежской области аграриям по их заявкам выплачиваются субсидии. Размер такой помощи за время реализации программы уже превысил 1,32 миллиарда рублей.

- В этом году поступило 20 заявок на субсидии. Размер компенсации может покрыть до 60 процентов затрат на внедрение высокотехнологичного орошения. Хозяйства, где налажено орошение, могут сами прогнозировать урожайность, планировать уборочные работы и хранение продукции, более уверенно просчитывать логистические схемы. А это, в свою очередь, позволяет снижать себестоимость продукции при росте рентабельности и прибыли аграрных предприятий, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

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