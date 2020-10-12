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12.10.2020 12:08
Рубрика: Происшествия

Магаданскую пенсионерку и ее сообщников осудили за сбыт наркотиков

Текст: Дина Непомнящая

Магаданский городской суд вынес приговор трем местным жителям, занимавшимся незаконным оборотом наркотиков. Среди осужденных оказалась 69-летняя женщина.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как стало известно в ходе следствия, незаконным бизнесом магаданцы занимались с января 2016 года до 25 января 2018. За это время они успели совершить шесть сделок.

Впоследствии их деятельность пресечена сотрудниками УМВД России по региону, в результате чего несколько преступлений не были доведены до конца, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Соучастников признали виновными в незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт. Организатора наркобизнеса - 43-летнего мужчину - приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его 35-летний сообщник также отправится в колонию строгого режима, где проведет 12 лет и шесть месяцев. Кроме того он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортными средствами на срок один месяц. А занимавшаяся незаконным бизнесом пенсионерка проведет в колонии общего режима 12 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан Борьба с наркотиками

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