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12.10.2020 09:32
Рубрика: Общество

На Чукотке семьи оленеводов получат новые социальные выплаты

Текст: Артем Красиков

В Чукотском автономном округе разработали новые меры поддержки для оленеводов.

Фото: iStock
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Молодые семьи и родители, воспитывающие несовершеннолетних детей непосредственно на местах выпаса оленей, то есть в тундре.

"Новая выплата будет назначаться родителям детей старше семи лет, которые провели лето в бригадах, но при этом не работали", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Семьи с детьми от 7 до 14 лет получат по 11 тысяч рублей, а на подростков от 14 до 18 лет положено по 22 тысячи.

Молодые семьи получат единовременно по 50 тысяч рублей, при условии, что брак был заключен в 2020 году.

Всего из бюджета субъекта на новый вид поддержки оленеводов выделено пять миллионов рублей. Кроме того, жители получат компенсацию за оформление медицинской справки для получения разрешения на хранение и ношение оружия.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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