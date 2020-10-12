На Чукотке семьи оленеводов получат новые социальные выплаты

В Чукотском автономном округе разработали новые меры поддержки для оленеводов.

Молодые семьи и родители, воспитывающие несовершеннолетних детей непосредственно на местах выпаса оленей, то есть в тундре.

"Новая выплата будет назначаться родителям детей старше семи лет, которые провели лето в бригадах, но при этом не работали", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Семьи с детьми от 7 до 14 лет получат по 11 тысяч рублей, а на подростков от 14 до 18 лет положено по 22 тысячи.

Молодые семьи получат единовременно по 50 тысяч рублей, при условии, что брак был заключен в 2020 году.

Всего из бюджета субъекта на новый вид поддержки оленеводов выделено пять миллионов рублей. Кроме того, жители получат компенсацию за оформление медицинской справки для получения разрешения на хранение и ношение оружия.