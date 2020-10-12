На Камчатке резко возросла активность Ключевского вулкана

В Камчатском крае резко возросла активность Ключевского вулкана. Протяженность лавового потока, спускающегося по его склону, выросла почти до одного километра, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В кратере появились выбросы раскаленного материала на высоту около 100 метров над кромкой. Над лавой наблюдается мощное свечение, а также усилилось вулканическое дрожание", - говорится в сообщении.

Извержение вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в начале октября.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.