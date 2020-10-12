На Камчатке усилят меры профилактики из-за распространения COVID-19

Усилить контроль за соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции поручил на оперативном совещании в краевом правительстве губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По мнению главы региона нужно строго следить за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах, особенно в больницах, школах и кинотеатрах. Для этого нужно чаще проводить проверки без предупреждения, как минимум в крупных населенных пунктах: Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске.

- Несмотря на то, что театры и кинотеатры обещали, что масочный режим и заполняемость не более половины будет соблюдены, есть сведения, что собираются полные залы в кинотеатрах и люди находятся там без масок. Это потенциально самый большой источник заражения, - подчеркнул Владимир Солодов.

Как сообщила собравшимся врио министра здравоохранения края Марина Волкова, на сегодняшний день на Камчатке зарегистрировано 4856 случаев COVID-19. Только за последние сутки подтвердились 37 новых случаев. Девять человек были госпитализированы. Всего на стационарном лечении находятся 198 пациентов. С подтвержденной коронавирусной инфекцией - 104, с диагнозом пневмония - 170 человек. В детской инфекционной больнице семь детей с коронавирусом, из них двое с пневмонией. Темп прироста в регионе (0,77 процента) почти сравнялся с общероссийским (1,1 процента).

- Свободных коек в крае, с учетом Озерновской больницы, 56, в Петропавловске-Камчатском - 28, - отметила Марина Волкова.

Она также сообщила, что со вторника в режим моногоспиталя на 40 мест переведут кожвендиспансер. Места для пациентов с COVID-19 подготовят также в госпитале на 30-м километре.

При этом глава краевого минздрава сообщила, что вакцинация медиков от новой инфекции еще не проводилась, поскольку должен пройти месяц после того, как поставлена прививка от гриппа. На этой неделе процедура будет начата.

- Против гриппа в привито чуть больше 30 процентов от плана, - рассказала Волкова.

Такой результат не удовлетворил Владимира Солодова. Он заявил, что это надо исправлять, информируя людей о важности сезонной вакцинации в этом году, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19.