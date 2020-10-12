На Камчатке женщина наняла киллера для убийства подруги

В Петропавловске-Камчатском в отношении уроженки Узбекистана возбуждено уголовное дело о приготовлении к организации убийства по найму.

По данным следствия, женщина, работающая в сфере бизнеса, решила убить свою подругу, для чего предложила 100 тысяч рублей знакомому за исполнение убийства. Заплатив аванс в 20 тысяч, злоумышленница рассказала все данные о будущей жертве, в том числе и маршруты ее передвижения.

Однако потенциальный киллер решил рассказать все полицейским. Уже под контролем оперативников мужчина встретился с заказчицей, которая подтвердила свои намерения и передала еще 25 тысяч рублей. Также в качестве доказательства совершения убийства она потребовала принести ей мобильный телефон своей знакомой.

В итоге подозреваемую задержали и допросили. Своей вины она не признала. По решению суда предпринимательница арестована, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.