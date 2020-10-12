Причиной гибели животных на Камчатке стал "красный прилив"

Завершился первый этап работы ученых Дальневосточного федерального университета, которые провели экспедицию на Камчатке. Они изучали все версии причин массовой гибели животных. Что же оказалось?

Версия утечки химикатов с полигона Радыгино или с полигона Козельский не подтвердилась. Она опровергается тем, что в реке Налычева и ее притоках обнаружены животные, которые не смогли бы выжить, если бы по этим рекам происходил выброс химикатов в Авачинский залив. Также химический анализ воды из этих водоемов не выявил каких-либо значительных отклонений от нормы.

Не работает версия с ракетным топливом, так как в воде не обнаружены его компоненты, в том числе гептил. Ведущие вулканологи отклонили версию сейсмических и вулканических причин. По мнению ученых, сообщение ряда СМИ об обнаруженном с помощью анализа космических снимков судне, осуществившем выброс в заливе, заслуживает внимания компетентных органов, однако по своему масштабу выброс не мог привести к наблюдавшимся на Халактырском пляже явлениям.

Таким образом, на сегодняшний день ученые считают наиболее убедительной версию о природной причине гибели животных - вредоносном цветении водорослей ("красный прилив"). При их интенсивном цветении уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений. В пользу этой гипотезы говорят несколько фактов. Это желтая пена, характерная для цветения микроводорослей; спутниковые снимки, на которых специалисты обнаружили широкую белую полосу прибоя, образующуюся при цветении микроводорослей; в собранных пробах воды и желтой пены ученые обнаружила токсин, вырабатываемый во время цветения определенных микроводорослей.

Таким образом итоги этой экспедиции подтвердили ранее высказанное мнение вице-президента РАН Андрея Адрианова, что загрязнение Авачинского залива произошло не по вине человека и никак не связано с сейсмической активностью, а причина в "красном приливе". Он отметил, что такие явления не редкость. Если в предыдущие годы они, в основном, концентрировались на севере полуострова - Карагинский залив, Олюторский залив и до Чукотского полуострова, - то сейчас фиксируются рекордные показатели в районе юго-восточной Камчатки. Первый в истории зарегистрированный случай отравления и гибели людей от цветения водорослей произошел в 1793 году в Канаде. С тех пор этот феномен периодически регистрируется в разных точках планеты.