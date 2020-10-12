Резиденты свободного порта создали 211 предприятий в ДФО за пять лет

За пять лет с момента вступления в силу закона о свободном порте Владивосток (СПВ) количество инвесторов, работающих в рамках преференциального режима, достигло 2063. За это время предприниматели реализовали 211 проектов. Об этом сообщили в корпорации по развитию Дальнего Востока.

В экономику региона вложено 156 млрд рублей, создано более 17 тысяч рабочих мест.

В числе лидеров по числу инвесторов Приморский край, Камчатка и Сахалин. Больше всего инвесторов зарегистрировано в Приморском крае - 1819, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, работает 161 инвестор, в Углегорском районе и городе Корсаков на Сахалине реализуется 51 проект.

Самой популярной среди всех резидентов СПВ стали недвижимости и девелопмент. В этих отраслях реализуется 762 проекта с объемом инвестиций 33,7 млрд рублей. В сфере услуг реализуется 490 проектов, сумма инвестиций составила более четырех млрд рублей. В логистике и транспорте занято 267 компаний, которые планируют вложить 90,2 млрд рублей. В сфере рекреации в различных стадиях реализации и осуществления операционной деятельности находятся 84 предприятия с общим портфелем инвестиций около одного млрд рублей. Кроме того, 66 проектов реализуется в сфере туризма, в них планируется вложить более полутора млрд рублей.