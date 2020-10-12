В 1400 российских школах напишут тесты по стандартам PISA

С 12 октября по 8 ноября в 1400 российских школах пройдет исследование качества образования по мировым стандартам PISA (крупнейшей международной программы по оценке учебных достижений).

- Одна из основных целей нацпроекта "Образование" - вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования, - рассказали в Рособрнадзоре. - Определяться положение России относительно других стран будет как средневзвешенное место в международных исследованиях PISA, PIRLS и TIMSS. Чтобы видеть динамику, ежегодно будет проводиться региональная и общероссийская оценка качества образования в школах РФ по модели PISA.

Напомним, мировое исследование PISA проводится раз в три года среди 15-летних школьников почти сотни стран: проверяется математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения.

Осенью 2020 года внутрироссийскую оценку по стандартам PISA пройдут школы Сахалинской, Нижегородской, Омской, Челябинской, Владимирской, Тульской, Воронежской, Волгоградской областей, республик Чувашия, Коми, Ингушетия, Тыва, Калмыкия и города Санкт-Петербург.

- Каждому региону, участвующему в исследовании, будут представлены рекомендации: с чем необходимо поработать. Индивидуальные рекомендации получат и участвовавшие в исследовании школы, если в них диагностические работы напишут не менее 42 учащихся, - рассказали Рособрнадзоре. - Исследование будет проводиться на компьютерах. Результаты будут в первом квартале 2021 года.