Новости

Омбудсмен проверит соцслужбы после обнаружения младенца в шкафу 11:13
КНДР показала очень похожую на С-400 систему ПВО 11:10
Захваченное протестующими здание парламента Киргизии возвращено властям 11:08
Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31 в стратосфере 11:05
В 1400 российских школах напишут тесты по стандартам PISA 10:57
Стивен Кинг рекомендует к просмотру российский сериал "Эпидемия" 10:56
Оперштаб: В Москве зарегистрировано 4395 новых случаев COVID-19 10:47
Ученые впервые исследовали влияние структуры фиброза на работу сердца 10:42
Бирюков: В Москве завершается внеплановая проверка газового оборудования 10:20
Российские авиакомпании перевезли в сентябре около 9 млн пассажиров 10:15
На полигоне в Беларуси начались учения стран ОДКБ 10:11
Роспотребнадзор не выявил в работе МХТ имени Чехова серьезных нарушений 09:52
Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении в середине 2000-х 09:47
Еще 1131 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:16
В Иркутской области из колонии сбежал опасный преступник 09:12
В Дагестане уничтожены бандиты, расстрелявшие машину полиции 09:05
Двух белорусских оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко 08:55
В Югре официантку вагона-ресторана осудили за кражу со счета клиента 08:53
Доктор Рошаль прокомментировал поведение россиян во время пандемии 08:31
Париж может ввести запрет на продажу "минометов для фейерверков" 08:30
В "Роскосмосе" рассказали о разработке ядерного буксира 07:53
Швейцария снова ввела карантин для россиян 07:45
В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке 07:13
Баскетболисты "Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17 раз 06:48
Эксперт назвал срок службы смартфонов 06:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 10:57
Рубрика: Общество

В 1400 российских школах напишут тесты по стандартам PISA

Текст: Ксения Колесникова

С 12 октября по 8 ноября в 1400 российских школах пройдет исследование качества образования по мировым стандартам PISA (крупнейшей международной программы по оценке учебных достижений).

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам

- Одна из основных целей нацпроекта "Образование" - вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования, - рассказали в Рособрнадзоре. - Определяться положение России относительно других стран будет как средневзвешенное место в международных исследованиях PISA, PIRLS и TIMSS. Чтобы видеть динамику, ежегодно будет проводиться региональная и общероссийская оценка качества образования в школах РФ по модели PISA.

Напомним, мировое исследование PISA проводится раз в три года среди 15-летних школьников почти сотни стран: проверяется математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения.

Осенью 2020 года внутрироссийскую оценку по стандартам PISA пройдут школы Сахалинской, Нижегородской, Омской, Челябинской, Владимирской, Тульской, Воронежской, Волгоградской областей, республик Чувашия, Коми, Ингушетия, Тыва, Калмыкия и города Санкт-Петербург.

- Каждому региону, участвующему в исследовании, будут представлены рекомендации: с чем необходимо поработать. Индивидуальные рекомендации получат и участвовавшие в исследовании школы, если в них диагностические работы напишут не менее 42 учащихся, - рассказали Рособрнадзоре. - Исследование будет проводиться на компьютерах. Результаты будут в первом квартале 2021 года.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Волга-Кама ДФО Сахалинская область ПФО Нижегородская область СФО Омская область УрФО Челябинская область ЦФО Владимирская область

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19