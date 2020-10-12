В Приморье из-за пассажиров без масок снимут автобусы с маршрутов

В Приморском крае будут принимать жесткие меры в отношении транспортных и иных компаний, допускающих нарушения санитарно-эпидемиологических мер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о подготовке изменения в соответствующее краевое постановление губернатора. Ожидается, что документ будет подписан уже сегодня.

Предварительно известно, что меры предполагают запрет деятельности компаний по перевозке людей, если водитель или пассажиры будут без масок.

В случае нарушения требований автобусы снимут с маршрутов, а при неоднократном нарушении запретят выходить на линию. Следить за соблюдением правил будут не только административные комиссии, но и полиция.

"Должно быть понимание и у руководителей автотранспортных предприятий, и у пассажиров, что ни в такси, ни в автобусе, ни в электричке без маски находиться нельзя", - подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Документ, как предполагается, запретит допуск посетителей, нарушающих масочный режим, в магазины и торговые центры.