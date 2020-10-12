Экс-сотрудник нижегородского минздрава получил срок за взятки

Канавинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника министерства здравоохранения Нижегородской области. За взятки он осужден на 7,5 лет колонии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, бывший сотрудник отдела лицензирования управления по правовой, кадровой и ревизионной работе нижегородского минздрава с 2014 по июнь 2017 года неоднократно получал через посредника взятки в размере от 15 до 70 тысяч рублей. Платили их руководители стоматологических клиник при лицензировании медицинской деятельности.

На суде экс-чиновник свою вину признал частично. Ему предстоит провести 7,5 лет в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Также он лишен права занимать определенные должности сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.