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12.10.2020 19:53
Рубрика: Происшествия

В тюрьму мне нельзя

Началось оглашение приговора экс-главе Удмуртии
Текст: Яна Шамаева ( "Российская газета", Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
В понедельник, 12 октября, в Завьяловском районном суде Удмуртии начали зачитывать приговор экс-главе республики Александру Соловьеву. Его обвиняют в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве платных мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе.

Поначалу Соловьев признавал свою вину, начал сотрудничать со следствием и давать показания о других фигурантах дела. Благодаря этому, а также по состоянию здоровья его отправили под домашний арест, который Соловьев отбывал сначала в московской квартире дочери, а затем в своем коттедже в деревне Каменное Завьяловского района.

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В январе 2020 года на очередном судебном заседании экс-глава Удмуртии вдруг заявил о своей невиновности, хотя тогда же начальник отдела государственных обвинителей Дмитрий Походин раскрыл все эпизоды получения им денег. Перед началом оглашения приговора гособвинение запросило для экс-главы Удмуртии 13 лет тюрьмы и штраф в 280 миллионов рублей.

- Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Мне 70 лет, у меня тяжелые хронические заболевания, и в случае назначения мне наказания в виде реального срока из тюрьмы я уже не выйду. Прошу суд освободить меня от выплаты непомерного штрафа, у меня и моей семьи никогда не было таких денег, - сказал Соловьев во время последнего слова.

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