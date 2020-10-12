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12.10.2020 10:05
Рубрика: Общество

Нижегородские ученые разработают новый метод лечения диабета

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый метод лечения сахарного диабета и других инсулин-дефицитных состояний разрабатывают специалисты НИИ биомедицинских технологий и экспериментальной онкологии ПИМУ совместно с Институтом металлоорганической химии РАН.

Фото: iStock
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Как сообщает медицинское информационное агентство "Стационар-пресс", речь идет о технологиях выделения клеток поджелудочной железы у здорового человека, которые будут упакованы в специальные капсулы и доставлены в организм пациента с пораженным органом. Сложных хирургических манипуляций, в том числе трансплантации донорского органа, технология не потребует. О необходимости подавления иммунной системы речь тоже не идет.

- При минимальных рисках для здоровья микрокапсулы с островковыми клетками поджелудочной железы помогут избежать опасных последствий сахарного диабета, вернув уровень сахара крови к нормальным показателям, - пояснил руководитель исследования, главный внештатный трансплантолог регионального Минздрава Владимир Загайнов.

К 2022 году специалисты рассчитывают оценить эффективность технологии на животных. В перспективе возможно открытие специализированной лаборатории по выделению клеток поджелудочной железы.

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