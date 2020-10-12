Нижегородские ученые разработают новый метод лечения диабета

Новый метод лечения сахарного диабета и других инсулин-дефицитных состояний разрабатывают специалисты НИИ биомедицинских технологий и экспериментальной онкологии ПИМУ совместно с Институтом металлоорганической химии РАН.

Как сообщает медицинское информационное агентство "Стационар-пресс", речь идет о технологиях выделения клеток поджелудочной железы у здорового человека, которые будут упакованы в специальные капсулы и доставлены в организм пациента с пораженным органом. Сложных хирургических манипуляций, в том числе трансплантации донорского органа, технология не потребует. О необходимости подавления иммунной системы речь тоже не идет.

- При минимальных рисках для здоровья микрокапсулы с островковыми клетками поджелудочной железы помогут избежать опасных последствий сахарного диабета, вернув уровень сахара крови к нормальным показателям, - пояснил руководитель исследования, главный внештатный трансплантолог регионального Минздрава Владимир Загайнов.

К 2022 году специалисты рассчитывают оценить эффективность технологии на животных. В перспективе возможно открытие специализированной лаборатории по выделению клеток поджелудочной железы.