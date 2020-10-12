Нижегородский СК проверит колледж, где детей заставляли ходить босиком

Доследственная проверка организована следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области после выхода в эфир сюжета программы "Кстати". Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В сюжете рассказывается о том, что в одном из колледжей Нижнего Новгорода преподаватель заставила студентов ходить босиком по коридорам учебного заведения, поскольку те забыли сменную обувь.

По версии одного из педагогов, дети могли просто устроить флешмоб или розыгрыш. По версии родителей, это было намеренное наказание, причем не в первый раз.