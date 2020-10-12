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12.10.2020 19:02
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после расстрела людей в Нижегородской области

Текст: Антон Дерябин

По факту убийств трех человек в поселке Большеорловское Нижегородской области Следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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По версии следствия, вооруженный огнестрельным оружием преступник 12 октября 2020 начал стрельбу по жителям поселка. Трое мужчин были убиты на месте, трех раненых женщин госпитализировали в больницу.

На месте преступления работают следователи и криминалисты регионального следственного управления.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийцей оказался 18-летний большеорловец. Незадолго до массового расстрела он убил свою бабушку, находясь в невменяемом состоянии.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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