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12.10.2020 12:33
Рубрика: Происшествия

В Чувашии отправили в колонию двух чиновниц и коммерсантов за взятки

Текст: Наталья Козлова

Две бывшие сотрудницы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам брали немалые деньги за "дешевую" электроэнергию для коммерсантов.

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Сегодня собранные СК по Чувашской Республике доказательства суд признал достаточными для сурового приговора бывшему начальнику отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и консультанту того же отдела. Дамы признаны виновными получение взяток в особо крупном размере. Вместе с ними приговор за дачу взяток выслушали и двое представителей коммерческих организаций.

Вот что рассказала корреспонденту РГ старший помощник руководителя СУД СК по Чувашской Республики Евгения Кузнецова.

Взятки чиновницы брали с бизнесменов с января 2017 года по март 2019 года. Взяли больше 4 миллионов рублей. Как записали следователи, "за совершение действий в пользу взяткодателей и представляемых ими юридических лиц, в том числе связанных с подготовкой материалов, проведении расчетов индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии". Проще говоря, за занижение цены на электроэнергию. А также за то, что их фирмы проверками мучать не будут. Платили бизнесмены чиновницам аккуратно раз в месяц два года. Кроме денег, расплачивались с дамами и имуществом.

Пока шло следствие, суд наложил арест на имущество осужденных на общую сумму более 10 миллионов рублей, включая недвижимость и автотранспорт.

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По словам Кузнецовой, факт незаконной деятельности чиновниц удалось выявить в результате оперативного сотрудничества следователей СК и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

По приговору суда, каждой из чиновниц дали по 5 лет колонии общего режима. Бизнесмены, передававшие взятки, получили штрафы в 10 и 12 миллионов рублей и лишение права "заниматься деятельностью, связанной с управлением (руководством) коммерческими организациями" на 5 лет.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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