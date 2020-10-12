В Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по людям

В поселке Большеорловское Борского округа Нижегородской области мужчина открыл хаотичную стрельбу по жителям и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Сотрудники полиции выехали на место и проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для задержания стрелявшего. Полиция призывает проявлять осторожность и при наличии какой-либо информации о происшествии звонить по телефону (8-831-59) 2-27-87.

Как сообщает региональный СК, погибли три человека. Еще трое госпитализированы.

Как сообщают местные жители, стрельба велась недалеко от дома № 7 по улице Микрорайон, молодым парнем, из ружья.