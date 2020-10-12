В Пермском крае мужчина осужден за драку с полицейским

В городе Чусовом Пермского края суд признал виновным 37-летнего местного жителя в применении насилия в отношении представителя власти.

Как пояснили в СК по Пермскому краю, в полицию обратилась жительница Чусового, которая сообщила, что у нее произошел конфликт с мужем и попросила стражей порядка сопроводить ее в дом, чтобы забрать детей. Когда сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, хозяин дома встретил их достаточно агрессивно: выражался нецензурной бранью, а потом умышленно нанес кулаком одному из полицейских удар в голову, причинив физическую боль и ушиб.

Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.