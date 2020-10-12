В Самарской области создана диверсифицированная и инновационная экономика

Самарская область - открытый для бизнеса регион, в котором создана благоприятная среда для ведения инвестиционной деятельности. Благодаря правильному курсу по продвижению инноваций в Самарской области, заданному региональными правительством и министерством экономического развития и инвестиций, инвесторы более чем из сотни стран уже выбрали Самарскую область и используют ее потенциал для развития своего бизнеса.

Три несомненных плюса служат подспорьем для развертывания здесь нового производства: встраивание в существующие развитые производственные связи, совместные разработки с международными инжиниринговыми центрами, наличие богатой сырьевой базы.

Цифры красноречиво свидетельствуют о том, что Самарский регион - территория выгодная для инвестиций. Так, область занимает первое место в РФ по развитию государственно-частного партнерства, второе место в ПФО по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, третье - в федеральном округе по объему отгруженных товаров собственного производства, а также входит в ТОП 10 по объему ВРП в России.

К кластерам с высоким уровнем приоритетности для инвестирования отнесены автомобилестроительный, аэрокосмический и нефтехимический.

Большую роль в экономике региона занимает вертикально-интегрированный кластер автомобильной промышленности, в нем активно работают 109 предприятий. В нашем регионе производится 40 процентов от всего производства автокомпонентов в РФ, 25 процентов от всего производства новых автомобилей.

Самарская область занимает второе место в России по объему переработки нефти. Товарооборот участников местного рынка составляет 5,5 миллиарда евро. Здесь размещено 23 процентов от всего производства аммиака в РФ. Ежегодный объем добычи нефти составляет 16 млн тонн, ежегодный объем переработки нефти - 19,5 миллиона тонн. В ООО "Линде Инжиниринг Рус" - мировом лидере внедрения инновационных подходов в металлургической, нефтехимической и химической отрасли - работают более 160 высококвалифицированных инженеров Самарской области.

Агропищевой кластер сейчас активно развивается, требует вложений и обещает хорошую отдачу. 3 миллиона тонн подсолнечника и зернобобовых культур собрали на самарской земле в 2019 году. При этом еще 160 тысяч гектар пахотной земли свободно для реализации новых проектов.

В то же время, аэрокосмические предприятия Самарской области имеют давнюю, славную историю побед над воздушным и космическим пространством. Порядка 30 процентов от всего производства ракет в мире размещено в Самарской области. Разработка и внедрение продукции не останавливается и на сегодняшний день. ООО "Самарские инженерные лаборатории" создало программное обеспечение для станочного оборудования предприятий аэрокосмического кластера Самарской области. Кластерный инжиниринговый центр Самарской области разработал и внедрил в производство на АО РКЦ "Прогресс" серию беспилотных авиационных комплексов.

Медицинский кластер региона работает на технологический прорыв: идет разработка с применением технологий 3D-моделирования, нейрокомпьютерных интерфейсов, виртуальной дополненной реальности.

Для повышения конкурентоспособности Самарской области и ускорения вхождения инвесторов на территорию региона осуществляется масштабная работа по подготовке специальных площадок - индустриальных парков. Создана доступная инфраструктура для размещения производственных объектов инвесторов - бизнес-инкубаторы, ОЭЗ "Тольятти", технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти.

Кстати, "Жигулёвская долина" в V Национальном рейтинге технопарков страны занял третье место по показателю "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка". Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов ранее отмечал, что этот высокий результат придаст инновационной системе региона новый импульс для повышения ее эффективности:

- В дальнейшем это позволит обеспечить успешную реализацию большего количества новых проектов, а также привлечь в регион целевые инвестиции от федеральных институтов развития.

Отметим, что в Самарской области услуги инвесторам в режиме "одного окна" предоставляет Агентство по привлечению инвестиций. Для обеспечения участников инвестиционной сферы информацией функционирует официальный инвестиционный портал Самарской области investinsamara.ru, на котором публикуется информация об инвестиционной деятельности на территории Самарской области.