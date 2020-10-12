В Татарстане мать оставила ребенка в коляске ночью во дворе

В прокуратуре Татарстана начата проверка после обнаружения в Набережных Челнах ребенка в коляске, оставленного ночью во дворе многоквартирного дома.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Прохожие в первом комплексе автограда обнаружили коляску, в которой находилась девочка, на вид которой около двух лет. Взрослых поблизости не оказалось, очевидцы вызвали скорую помощь. Ребенка, получившего переохлаждение, доставили в больницу.

Личность матери девочки установлена, в настоящее время на нее составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщили в прокуратуре РТ, ведомство намерено поставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщина по статье об оставлении ребенка в опасности.