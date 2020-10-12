В ТОСЭР "Сердобск" Пензенской области пришли новые инвесторы

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Сердобске Пензенской области стала новой точкой роста для региональной экономики. Здесь будут открыты три производственные площадки швейного и сопутствующего производства. Соответствующие заявки рассмотрены и одобрены правительством Пензенской области.

- Территория опережающего развития предусматривает серьезные налоговые льготы, это придает моногороду дополнительный импульс экономического роста, - отметил исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов. - Оценивается целесообразность и значимость каждого представленного инвестиционного проекта. Заявки соответствуют требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР. Это не только инвестиции, но и новые рабочие места, обеспечение трудовой занятости, что для Сердобска очень важно.

На сегодня статус ТОСЭР в Пензенской области присвоены двум монопрофильным городам Сердобску и Заречному. На их территории в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. Это способствует формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для местного населения. Статус ТОСЭР позволяет резидентам претендовать на существенные налоговые льготы по имуществу, прибыли, земельному налогу и страховым взносам. В частности, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться федеральной льготой в виде снижения тарифов по страховым взносам с 30 до 7,6 процента.

Новые инвестиционные проекты поданы от швейных производителей. ООО "Профзащита" представила проект "Создание швейного производства". В рамках него предполагается создание в городе Сердобске швейной фабрики по выпуску спецодежды для защиты от общепроизводственных загрязнений, а также изделий специального назначения. Объем частных инвестиций составит 65,7 миллиона рублей.

Другая компания "ФутбиТекс РУС" презентовала инвестпроект "Организация швейного предприятия". Речь идет об открытии предприятия по выпуску спортивной профессиональной одежды и экипировки для индивидуальных и клубных видов спорта. Компания намерена производить сезонные коллекции спортивной одежды под единой торговой маркой. Объем инвестиционных вложений составит 16,7 миллиона рублей.

Третий резидент ООО "Преттль-СК" будет реализовывать проект по организации производства жгутовой продукции. Планируется создание современного технологичного предприятия по производству текстильных жгутов для автомобильной промышленности и бытовой техники. Объем заявленных инвестиций 42 миллиона рублей.

В ближайшее время правительством Пензенской области будут заключены соглашения с инвесторами об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Сердобск". Соответствующие сведения о них будут направлены в министерство экономического развития РФ для включения в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.

- На региональном уровне для резидентов предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль с 17 до пяти процентов в течение пяти лет с момента получения первой прибыли и до десяти процентов - в течение последующих пяти лет, а также уменьшение ставки по налогу на имущество организаций с 2,2 до нулевой ставки - в течение пяти лет с момента постановки на учет созданного имущества и с 2,2 до 1,1 процента - в течение последующих пяти лет, - пояснил врио министра экономики Сергей Капралов.

Помимо этого в ТОСЭР "Сердобск" резиденты освобождаются от уплаты земельного налога и получают льготы по арендной плате за пользование объектами недвижимости. Для резидентов ТОСЭР "Заречный" предусмотрено применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны, то есть право беспошлинно ввозить на территорию иностранное оборудование, сырье и иные товары при условии создания зоны таможенного контроля.

- Эти преференции позволяют компаниям, ставшим резидентами, снизить затраты на производство продукции и, следовательно, вкладывать часть прибыли в развитие своего производства, - сообщил Сергей Капралов.

На получение статуса резидента ТОСЭР могут претендовать компании, зарегистрированные на территории муниципального образования, объем инвестиций которых составляет не менее пяти миллионов рублей для ТОСЭР "Заречный" и не менее 2,5 миллиона рублей - для ТОСЭР "Сердобск". Также одним из важных требований является соответствие утвержденным видам деятельности резидента, реализуемых на территориях социально-экономического развития. Для ТОСЭР "Заречный" утверждено 14 направлений видов экономической деятельности, включая производство оборудования, электронных изделий, автотранспортных средств, научные исследования и информационные технологии, для ТОСЭР "Сердобск" - 36 направлений, в том числе пищевое и швейное производство, производство мебели, машин и оборудования.

Резидентами ТОСЭР "Сердобск" уже являются компания "ИНТЭК", специализирующаяся на изготовлении и проектировании металлоконструкций, компания "Приоритет", специализирующаяся на пошиве изделий из кожи, спецодежды и верхней одежды. Компания "Технокорд" с проектом строительства завода по глубокой переработке пшеницы находится в прединвестиционной фазе. Якорным резидентом ТОСЭР "Сердобск" является "Грибная компания", реализующая проект по выращиванию шампиньонов.

За 2,5 года работы резидентами ТОСЭР "Сердобск" инвестировано порядка двух миллиардов рублей и создано 420 рабочих мест. В 2021 году объем инвестиций составит более 100 миллионов рублей, будет создано не менее 50 новых рабочих мест, в том числе за счет новых резидентов.

Компаниям, которые стали резидентами, оказывают поддержку региональные институты развития: "Корпорация развития Пензенской области", "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области", гарантийная микрофинансовая компания "Поручитель".