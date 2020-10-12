В Уфе возбудили дело об издевательствах в пансионате для престарелых

В Уфе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в пансионате в поселке 8 марта.

По данным управления СК РФ по Башкирии, сообщение о том, что в частном пансионате грубо относятся к престарелым постояльцам, обделяют их в еде, кладут на кровати без постельного белья, сначала появилось в интернете. Их выложила бывшая сотрудница. Сообщение сопровождалось фотографиями с лежащими на голых кроватях неодетых бабушками. По результатам доследственной проверки следком принял решение о возбуждении уголовного дела.

- На мой взгляд, этим деяниям нужно дать правовую оценку с точки зрения уголовного кодекса… Мы с вами даже не догадываемся, сколько еще стариков в коттеджах за глухими заборами держат в никому неизвестных условиях никому неизвестные "бизнесмены". Это абсолютно нелегальный бизнес, - написала вице-премьер правительства РБ, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. - Мы много лет на федеральном уровне говорим о необходимости лицензирования стационарного социального обслуживания как отдельного вида услуг. Общественный совет минтруда РБ вышел с предложением ввести саморегулирование в данную сферу, чтобы членство в СРО являлось признаком "белого", добросовестного поставщика. Но при условии, если все будут работать в правовом поле.

По мнению Ивановой, этот скандал показывает, что услуги при регистрации в налоговой могут называться иначе - проживание с питанием, например. Или никто нигде не регистрируется вообще. При этом заложниками ситуации становятся беспомощные пожилые люди.

Расследование продолжается.