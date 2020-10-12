В Ульяновской области число самозанятых превысило 3,5 тысячи человек

Развитие института самозанятых - часть реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Новый налоговый режим действует в Ульяновской области с 9 июля. Плательщиками имеют право стать физические лица и индивидуальные предприниматели без наёмных работников. Максимальный доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Зарегистрированные в новом качестве лица получают возможность легализовать свою деятельность, найти новых контрагентов в лице предпринимателей, не бояться проверок со стороны контрольно-надзорных органов и привлечения к административной ответственности за незаконную бизнес-деятельность. Также, получив официальный статус самозанятого, граждане могут воспользоваться мерами государственной поддержки, как пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции отрасли экономики.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировалось 3528 плательщиков налога на профессиональный доход. Как отметил исполняющий обязанности регионального Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Николай Зонтов, спрогнозированное значение до конца 2020 года достигнуто.

"Мы видим, что новый налоговый режим набирает обороты и становится популярным. Это обусловлено тем, что условия ведения бизнеса значительно упрощены. Тем, кто работает сам на себя - фрилансерам, мастерам из индустрии красоты, таксистам и другим вместо 13% НДФЛ отчисляют в бюджет 4% дохода от работы с физлицами и 6% - с организациями и индивидуальными предпринимателями. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования, а взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке", - пояснил глава ведомства.

Важнейшим нововведением проекта является особое внимание к государственным мерам поддержки самозанятых граждан на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса.

"Сегодня создаются комфортные условия для осуществления официальной самостоятельной профессиональной деятельности. Во-первых, до конца 2020 года всем зарегистрировавшимся самозанятым предоставляется дополнительный "налоговый капитал" в размере одного МРОТ. Эти деньги можно направить на оплату налога на профессиональный доход, а также на погашение задолженности по этому налогу. Во-вторых, предусмотрена поддержка со стороны Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области. Совсем недавно мы ввели специальный финансовый продукт для поддержки официально зарегистрированных самозанятых, который предполагает выдачу льготных займов до 300 тыс. рублей", - подчеркнул председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

"В качестве самозанятого я зарегистрировалась недавно после одной из встреч с Ассоциацией индустрии красоты, которая активно продвигает новый налоговый режим среди мастеров, работающих самостоятельно. С того момента я вышла "из тени" и начала предоставлять свои услуги официально. Это многое даёт. Например, во время налоговой проверки я смогла предоставить все необходимые документы и избежать больших штрафов. К тому же, я честна перед своими клиентами: могу сразу выдать чек за оказанную услугу. Это сильно повышает уровень доверия и лояльность посетителей", - поделилась визажист Оксана Вражкина.