Полиция Красноярска проверит видео с бодибилдером, толкающим девушку

Красноярская полиция проверит видео с бодибилдером, который применял силу к девушке в лифте. Вопросы у правоохранительных органов к мастеру спорта по пауэрлифтингу и чемпиону Красноярска по бодибилдингу Игорю Ярмоле, возникли после публикации в социальных сетях видео с камеры наблюдения. На нем мужчина буквально закидывает в лифт девушку на глазах у плачущего ребенка.

Видео с инцидентом появилось в группе "ЧП Красноярск" во "ВКонтакте". Указывается, что снято оно было в подъезде жилого дома на улице Авиаторов. Человек, похожий на Игоря Ярмолу, силой удерживает сопротивляющуюся девушку. Рядом стоит маленький мальчик и рыдает. Когда открываются двери лифта, мужчина толкает ее в кабину. При этом едва не сбивает выходящего из нее ребенка.

"По данному факту полиция начала проверку", - цитирует РИА Новости представителя городской полиции Екатерину Росицкую.

Как пояснил сам Игорь Ярмола местному телеканалу ТВК, случившееся - "обычная ссора" и она уже полностью исчерпана.