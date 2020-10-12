В Иркутской области из колонии сбежал опасный преступник

Из колонии-поселения № 20 города Усть-Кут Иркутской области совершил побег заключенный, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщение о побеге преступника поступило в дежурную часть полиции 10 октября. Его отсутствие обнаружили сотрудники ГУ ФСИН по региону в ходе вечерней проверки, рассказали в полиции.

В колонии 26-летний мужчина отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. К уголовной ответственности сбежавший уже привлекался неоднократно.

Согласно последним данным, заключенный был одет в кроссовки черного цвета с логотипом белого цвета Reebok, зимний спортивный костюм темно-синего цвета с логотипом черного цвета на правом рукаве Puma, белую футболку и вязанную шапку черного цвета с логотипом Nike. При себе возможно имел сумку небольшого размера черно-синего цвета.

Совершивший побег заключенный объявлен в розыск. Его поиски ведут экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска и ГУФСИН.

Кстати

Раее, 21 августа, с участка колонии-поселения при ИК № 15 в Ангарске сбежал 61-летний заключенный. Ранее неоднократно судимый мужчина с 2018 года отбывал наказание за совершение грабежа. Ведется розыск.