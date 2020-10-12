В Кузбассе семья похоронила дедушку, а он оказался жив

В Кемеровской области начали служебную проверку после инцидента, произошедшего с жителем села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района. Семья похоронила пожилого родственника с подтвержденным коронавирусом, а позже им сообщили, что дедушка жив.

Сюжет, в котором сельчане рассказали о похоронах подопечного дома-интерната для инвалидов, показал один из телеканалов. Покойный уходил в последний путь в закрытом гробу, как и все умершие с диагностированным ковидом.

А через неделю семью попросили приехать в интернат на опознание дедушки, поскольку оказалось, что он жив. Из дома престарелых были госпитализированы двое пациентов, и одного из них выписали с чужим паспортом.

Региональный минздрав начал свою проверку. Во все задействованные в произошедших событиях медицинские организации выезжала комиссия, были запрошены документы по обоим пациентам.

- Все материалы по результатам этой проверки будут предоставлены правоохранительным органам, - сообщила "РГ" заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.