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12.10.2020 13:45
Рубрика: Общество

В Новосибирске скончался главный врач туберкулезной больницы

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Новосибирске ушел из жизни главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин. Ему было 58 лет.

Михаил Евсин родился в городе Купино Новосибирской области, окончил Новосибирский медицинский институт, где обучался на кафедре военно-медицинского факультета. Работал военным врачом, потом получил дополнительное образование по специальности фтизиатрия. В 1997 году Евсин был назначен на должность главного врача областной туберкулезной больницы, которой он руководил до последнего дня своей жизни.

- В кризисные 90-е годы Михаил Сергеевич зарекомендовал себя не только как умелый администратор, но и как творческий, коммуникабельный, думающий руководитель, сумевший сохранить кадровый состав, оценить обстановку в трудные для страны годы, выстроить правильную политику развития больницы, продумать постановку новых целей и задач и пути их достижения, - сообщает Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Причина скоропостижной смерти врача пока неизвестна.

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