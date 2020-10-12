В Новосибирске скончался главный врач туберкулезной больницы

В Новосибирске ушел из жизни главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин. Ему было 58 лет.

Михаил Евсин родился в городе Купино Новосибирской области, окончил Новосибирский медицинский институт, где обучался на кафедре военно-медицинского факультета. Работал военным врачом, потом получил дополнительное образование по специальности фтизиатрия. В 1997 году Евсин был назначен на должность главного врача областной туберкулезной больницы, которой он руководил до последнего дня своей жизни.

- В кризисные 90-е годы Михаил Сергеевич зарекомендовал себя не только как умелый администратор, но и как творческий, коммуникабельный, думающий руководитель, сумевший сохранить кадровый состав, оценить обстановку в трудные для страны годы, выстроить правильную политику развития больницы, продумать постановку новых целей и задач и пути их достижения, - сообщает Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Причина скоропостижной смерти врача пока неизвестна.