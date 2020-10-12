В Новосибирской области ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

Губернатор Андрей Травников поручил усилить административные меры в отношении нарушителей масочного режима. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам губернатора, ситуация с распространением коронавируса усложняется, но система здравоохранения справляется. Исходя из этого, сказал Андрей Травников, на текущей неделе дополнительные ограничительные меры введены не будут.

Однако будет усилены административная и информационно-разъяснительная работа, а также контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер.

- Не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная. Надо применять как можно более жесткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте, - подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что в связи с ростом числа пациентов, у которых выявлен COVID-19, идет перепрофилирование медучреждений под ковидные госпитали и распределительные центры.

- Ситуация находится под контролем, - отметил министр.

Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов пояснил, что рост заболеваемости формируется за счет внутрисемейных очагов, а также контактов между дальними родственниками - так называемые "гостевые" и "праздничные" случаи. Гражданам рекомендуют сократить круг контактов. Более половины заболевших - лица возраста 65+, составляющие основную группу риска.

Александр Щербатов призвал продолжать рейдовые проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима в муниципалитетах, на общественном транспорте, в крупных торговых центрах, в предприятиях общепита.

Справка "РГ"

В регионе как распределительные центры работают больницы №№3, 11, 25 и третий корпус горбольницы.

Сотрудниками МВД совместно с региональными министерствами, Роспотребнадзором за минувшую неделю проведено 750 рейдов по выявлению и пресечению нарушений соблюдения санитарно-эпидемических норм, в том числе - масочного режима. К ответственности привлечено 178 человек, аналогичная работа будет продолжена на этой неделе.