В Сибири на хомячках доказали эффективность антител к коронавирусу

По данным "Науки в Сибири", панель состоит из восьми антител. Все они способны нейтрализовать живой вирус, причем четыре из них делают это даже в очень низкой концентрации, что соответствует лучшим образцам, полученным за рубежом.

В качестве модельного животного ученые выбрали сирийского хомячка, который восприимчив к коронавирусу. Ученые исследовали как терапевтический (когда антитела вводятся после заражения), так и профилактический эффект (до инфицирования).

Руководитель лаборатории иммуногенетики ИМКБ доктор биологических наук Александр Таранин отметил, что сирийские хомячки болеют не очень тяжело. Поэтому для оценки защитного эффекта антител были применены два метода. Это - изменение веса (у зараженных он существенно падает, они могут терять до 15 процентов от исходного веса в течение пяти дней). Также изучается количество копий РНК вируса в легких или трахеях на второй и пятый дни после заражения.

Исследователи обнаружили, что при профилактическом введении антитела в дозе 10 мг/кг веса вирус в легких у опытных животных не детектируется. Терапевтическое применение антитела также дало очень хорошие результаты.

- У четырех из шести животных вирус не был обнаружен, у двух - количество на грани выявления. Хомячки, получившие антитела, не потеряли в весе, в отличие от контрольных, у которых вес снизился в среднем на 10 процентов, - говорит ученый.

Как утверждает издание СО РАН, в данный момент это единственный в России продукт, который может стать реальным средством терапии коронавирусной инфекции.

К созданию антител в институте приступили в апреле. В конце мая исследователи получили образцы крови доноров из Москвы. Через полтора месяца были созданы первые антитела. На оценку свойств антител ушло больше трех месяцев.

Сейчас ученые планируют проверить на животных защитные свойства сочетаний антител против разных эпитопов (участков вирусного спайк-белка). Использование подобных "коктейлей" может оказаться важным для сохранения нейтрализующей активности антител при мутировании коронавируса.