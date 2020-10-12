В томском селе при пожаре пострадали трое детей

В селе Тунгусово Молчановского района Томской области из горящего дома спасли двух мальчиков десяти и восьми лет и шестилетнюю девочку.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар начался в первом часу ночи 12 октября, при этом дети были в доме одни. Пострадавшие получили отравление продуктами горения и доставлены в Молчановскую ЦРБ.

О возгорании дежурному сообщили в 0.13 по местному времени, на момент прибытия первого пожарного подразделения внутри частного деревянного дома было задымление, горела мебель, закоптились стены. Пожар был потушен уже спустя 13 минут.