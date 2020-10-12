В Дагестане уничтожены бандиты, расстрелявшие машину полиции

Дагестанские полицейские уничтожили двух бандитов, открывших стрельбу при попытке проверить их документы.

ЧП произошло в Кизилюртовском районе республики. Сотрудники полиции, дежурившие на трассе, увидели приближающийся подозрительный автомобиль и решили остановить его для проверки документов. Однако в ответ на требования сотрудников полиции из машины по ним открыли огонь.

В ходе перестрелки сотрудникам правопорядка удалось уничтожить обоих нападавших.

Личности погибших уже установлены. Ими оказались два местных жителя, 25 и 26 лет, сообщает "Интерфакс". Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.