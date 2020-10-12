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Рубрика: Происшествия

Развод ценою в жизнь

Следственный комитет завершил дело о пособничестве в убийстве
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Закончилось расследование беспрецедентного Уголовного дела, в котором говорится о прокуроре, который заказал бандитам убийство следователя. И этот заказ был исполнен. Долгое время коллеги погибшего сотрудника Следственного комитета были уверены, что их коллега стал жертвой каких-либо преступников из-за исполнения своих служебных обязанностей. Но работа сотрудников СК показала: истоки преступления оказались в семейных отношениях самого погибшего.

Сто томов уголовного дела содержат доказательства причастности к заказному убийству бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой. Расследование преступления вели следователи главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Громкое задержание Швецовой произошло в 2019 году. Женщину задержали по подозрению в заказе убийства супруга своей сестры Александра Леонова, следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР.

Сотрудника СК убили еще в 2012 году. Как утверждают в Следственном комитете, Швецова ради убийства Леонова встретилась с известным бандитом Асланом Гагиевым и попросила его разобраться с бывшим родственником.

Дело в том, что Леонов был женат на сестре Швецовой, но потом развелся с женой, и они стали делить имущество. Это не понравилось Швецовой, и она решила решить вопрос радикально - убрать бывшего родственника.

Гагиев был объявлен в международный розыск и задержан в Австрии. Его выдали в 2018 году

О Гагиеве, которому Швецова, по версии следствия, заказала мужа сестры, известно немало. Он - лидер жестокой преступной группировки, на счету которой больше 60 громких убийств. За последние годы правоохранители поймали почти всех членов этой банды. Отправлены в колонии на очень большие сроки 24 бандита. Дела еще десятка человек рассматривают суды. Сам Гагиев успел сбежать за границу. Но был объявлен в международный розыск и задержан в Австрии. Его выдали России в 2018 году. Сам ли Гагиев рассказал о заказе на убийство или кто-то из его окружения, в Следственном ведомстве не рассказывают.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ

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