Более 95% объектов ЖКХ в регионах России готовы к работе зимой

Более 95 процентов всех объектов ЖКХ страны подготовились к наступлению холодов. Этой теме уделили максимальное внимание на еженедельном селекторе в Национальном антикризисном центре МЧС России.

"Готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период составляет более 95 процентов, продолжаются мероприятия по созданию топливно-энергетических ресурсов в районах Крайнего Севера", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что восстановительные работы после аварий на системах жизнеобеспечения на находившихся на контроле ведомства объектах полностью завершены.

Однако риск возникновения аварий в сфере ЖКХ в октябре прогнозируется высоким. Об этом региональные власти и все экстренные службы в регионах предупредили ученые ВНИИ ГОЧС. В озвученном на селекторе оперативном прогнозе представлены регионы, где потенциальные аварии в сфере ЖКХ наиболее вероятны.

"Наибольший риск аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения прогнозируется на территории Дальневосточного ФО (Магаданская область), Северо-Западного ФО (Ленинградской, Псковской, Калининградской областей, г. Санкт-Петербург), Центрального ФО (Костромской, Тверской, Московской, Тульской областей, г. Москва) - сказано в прогнозе ученых МЧС.