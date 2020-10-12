"Динамо" без перенесшего операцию Владимира Крикунова обыграло СКА

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде переиграло СКА - 4:3.

Накануне этого поединка стало известно о госпитализации главного тренера столичной команды Владимира Крикунова. У него был диагностирован острый аппендицит и потребовалась операция.

Медики провели срочную операцию, которая прошла успешно, однако Крикунову ненадолго придется задержаться в Санкт-Петербурге. Тем временем динамовцы поддержали своего тренера, добившись победы со счетом 4:3.

У москвичей отличились Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Вадим Шипачев и Артем Волков. В составе СКА авторами шайб стали Василий Токранов, Владислав Каменев и Яков Тренин.