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12.10.2020 22:29
Рубрика: Спорт

"Динамо" без перенесшего операцию Владимира Крикунова обыграло СКА

Текст: Максим Домчев

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде переиграло СКА - 4:3.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Накануне этого поединка стало известно о госпитализации главного тренера столичной команды Владимира Крикунова. У него был диагностирован острый аппендицит и потребовалась операция.

Медики провели срочную операцию, которая прошла успешно, однако Крикунову ненадолго придется задержаться в Санкт-Петербурге. Тем временем динамовцы поддержали своего тренера, добившись победы со счетом 4:3.

У москвичей отличились Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Вадим Шипачев и Артем Волков. В составе СКА авторами шайб стали Василий Токранов, Владислав Каменев и Яков Тренин.

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