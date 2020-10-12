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12.10.2020 08:38
Рубрика: Культура

Дмитрий Месхиев: Снимаю совсем новое для меня кино

Текст: Светлана Мазурова (Псков)
Дмитрий Месхиев, известный кинорежиссер и худрук Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, завершил съемки полнометражного фильма "Хорошие девочки попадают в рай" по своему сценарию. Режиссер рассказал "РГ" о новой работе, а также - о планах Псковского театра на новый сезон.
Фото: Из личного архива Дмитрия Месхиева Фото: Из личного архива Дмитрия Месхиева
Фото: Из личного архива Дмитрия Месхиева

На какой стадии работа над новым фильмом?

Фото: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
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Дмитрий Месхиев: Приступили к монтажу. Думаю, к весне он будет готов. Полнометражный фильм. Сценарий я написал весной во время самоизоляции. Это современное петербургское кино. Про город, его людей, про молодежь и не только. Снимали принципиально и концептуально в Петербурге на Васильевском острове, от начала до конца, в разных локациях, интерьерах, на разной натуре: есть новостройки и красивые знаковые места. О чем фильм? Это некий путь, который проходит главный герой, и события, которые происходят с ним. Кино состоит из нескольких разных частей, но это не новеллы. Там все время меняются жанры, всего понемногу: комедия, мелодрама, человеческая драма и психологическое кино, есть приключения.

Соскучились по съемкам?

Дмитрий Месхиев: Я просто именно это кино снимал с большой радостью. Очень хотел сделать эту картину, совсем новое для меня кино - по жанрам, пластике, манере.

В этот раз вы не продюсер фильма?

Дмитрий Месхиев: Нет, продюсер Сергей Сельянов.

Кто снимался?

Дмитрий Месхиев: Часть ролей играют артисты нашего Псковского театра драмы. В главной роли Алесь Снопковский из Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Много питерских актеров. В главной женской роли Юлия Пересильд, московская артистка, родившаяся, кстати, в Пскове.

Пересильд пригласили не случайно? В 2018 году в вашем театре Юлия выпустила - как режиссер - чеховскую "Каштанку".

Фото: Вадим Балакин/Пермский театр "У Моста"
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Дмитрий Месхиев: Скажу больше. Первая Юлина роль в кино - в моем сериале "Принцесса и нищий" в далеком 2004 году, когда она еще была студенткой ГИТИСа.

Что нового в Псковском театре драмы? Открыли сезон?

Дмитрий Месхиев: 5 сентября мы открылись премьерой спектакля "Село Степанчиково и его обитатели" по мотивам повести Достоевского, поставил его Петр Шерешевский, главный режиссер петербургского Камерного театра Малыщицкого. Его "Ревизор", выпущенный в нашем театре в 2018 году, в пяти номинациях на "Золотую маску". Шерешевский - единственный режиссер, с которым мы во второй раз вступили в работу. Стараемся не повторяться, приглашаем разных режиссеров.

Отработали полмесяца репертуарными постановками, а затем провели Пушкинский фестиваль. Рискнули. Весной мы провели первую часть - в онлайне, было более 65 тысяч просмотров. Летом готовили новую программу, ждали отмены карантина, разрешения открыть театр. И в сентябре уже пригласили в наш театр коллективы и зрителей, правда, с 50-процентной заполняемостью зала, "шахматной" рассадкой. Приехали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Петрозаводска.

Интерес к фестивалю большой, публика ходит на спектакли даже в непростое наше время.

Я оптимист, верю в лучшее и надеюсь, что больше не будем проводить фестиваль в онлайне. Следующий Пушкинский фестиваль, кстати, намечен на май 2021 года.

Фото: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
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У вас обычно большие и интересные планы на сезон.

Дмитрий Месхиев: Сейчас очень сложно планировать. Надеемся, что будет ставить пьесу братьев Пресняковых "Пленные духи" Айрат Абушахманов, главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. На постановку пьесы Дмитрия Данилова "Свидетельские показания" приглашен Семен Серзин (создатель петербургского "Невидимого театра"), недавно он переехал в Москву.

Выпустим спектакль Веры Поповой "Дни Победы", который нам не удалось показать зрителю ко Дню Победы из-за пандемии.

Надеюсь, что и я осуществлю постановку. Выбрал комедию "Академия смеха" современного японского драматурга, сценариста, актера и режиссера Коки Митани. Это новое для меня дело, берусь за него с осторожностью. Честно говоря, страшновато, ответственность большая. Хотя очень интересно попробовать. Чего я только не делал, не только снимал кино, рекламные ролики и музыкальные видеоклипы, был режиссером и продюсером многих концертов Сергея Курехина "Поп-механика". Но в театре еще не ставил. Плавать умею, но вхожу в другую воду. Чувствую себя первоклассником. Хотя многие кинорежиссеры брались за театральные постановки и наоборот: театральные - снимали фильмы, можно вспомнить Григория Козинцева, Ингмара Бергмана, Андрея Кончаловского.

Фото: Вадим Балакин/ театр "У Моста"
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А что решилось с проектом возможного объединения вашего театра с петербургским Александринским?

Дмитрий Месхиев: Ждем изменения нашего статуса. Все идет к тому, что мы станем частью Национального драматического театра России. Произойдет это, надеемся, в январе 2021 года. Тогда, вероятно, будем пересматривать свои репертуарные планы. Уже есть идеи о совместных проектах.

Справка "РГ"

Дмитрий Месхиев - кинорежиссер и продюсер. Снял фильмы "Американка", "Механическая сюита", "Свои", "Человек у окна", Батальонъ" и другие.

С 2007 по 2014 год - председатель правления Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. С 2008 по 2010 год - директор Санкт-Петербургского филиала кинокомпании "Всемирные Русские Студии".

Был одним из создателей международного кинофестиваля студенческих фильмов в Санкт-Петербурге "Начало".

С 2015 по 2018 год - генеральный директор "Театрально-концертной дирекции" Псковской области. С 2018 года художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Впервые за 25 лет театр гастролировал в Москве и Петербурге, а также в других городах центральной России и Сибири. Впервые в истории театр представлен в шести номинациях национальной театральной премии "Золотая маска" со спектаклем "Река Потудань" режиссера Сергея Чехова.

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