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12.10.2020 19:44
Рубрика: Экономика

Нитка стала прочнее

По новому мосту через Колу пошли пассажирские поезда
Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Железнодорожное сообщение между Мурманском и Большой землей, которое было прервано после обрушения железнодорожного моста через реку Колу, восстановлено окончательно. По новому мосту, построенному взамен разрушенного, 12 октября прошел первый пассажирский поезд на Санкт-Петербург с современными двухэтажными вагонами. Символично, что в этот же день станции Кола исполнилось 105 лет.
Первым пассажирским поездом, проехавшим по построенному в рекордные сроки мосту, стал состав, следовавший в Санкт-Петербург. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области Первым пассажирским поездом, проехавшим по построенному в рекордные сроки мосту, стал состав, следовавший в Санкт-Петербург. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
Первым пассажирским поездом, проехавшим по построенному в рекордные сроки мосту, стал состав, следовавший в Санкт-Петербург. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

Напомним, новый мост был построен в рекордные сроки - всего за 105 дней. В эксплуатацию он был введен 28 сентября, и с этого же дня по нему было открыто движение грузовых поездов.

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Переоценить значение этого объекта невозможно. От небольшого моста через мелкую несудоходную реку зависит работа Мурманского морского торгового порта, являющегося одним из ключевых российских портов. Он универсален: через него идет перевалка железной руды, минеральных удобрений, угля, генеральных грузов, снабжение различных инвестиционных проектов в Арктике. Только по углю грузооборот порта в 2019 году впервые за всю историю его существования превысил 17 миллионов тонн в год. Кроме того, около 300 тысяч тонн составляют поставки в приполярные порты, отметил гендиректор ММТП Алексей Рыкованов.

Альтернативы "мурманскому" варианту поставок грузов не существует. Как отметил представитель одной из угольных компаний, транспортирующих свою продукцию через Кольский полуостров, альтернативные варианты транспортировки грузов через северо-западные порты не позволяют добиться адекватного уровня логистических затрат.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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