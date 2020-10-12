Под Псковом дети не пошли в школу из-за заболевшего COVID-19 директора

В Гдовском районе Псковской области в селе Ямм ввели дистанционное обучение из-за того, что у директора учебного заведения Александра Сосницкого выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Сейчас директор школы и его супруга, которая также работает педагогом, находятся на самоизоляции.

Как сообщают в самом учебном заведении, в дистанционном формате школьники будут обучаться две недели. При этом филиалы школы в населенных пунктах Самволовское и Первомайское работают в обычном режиме.

На сегодняшний день в регионе подтверждено 6 080 случаев коронавирусной инфекции. 4 242 пациента выздоровели, 67 - скончались. В Гдовском районе зафиксировано 94 факта заболевания.