Россияне увидят противостояние Марса

13 октября произойдет яркое астрономическое событие - противостояние Марса с Солнцем. И это противостояние будет лучшим для наблюдателей из России за последние несколько десятилетий, сообщил "РГ" исследователь атмосферных явлений, член астроклуба СПАГО Дамир Ялышев.

По словам Ялышева, Марс окажется на расстоянии 62,6 миллионов километров от земли и будет казаться в три раза ярче чем Сириус, самая яркая звезда ночного неба.

- Видимый диаметр Марса составит 22,5 угловые секунды. Этого достаточно, чтобы в телескоп с диаметром объектива от 60 миллиметров при увеличении до 200 крат в спокойных атмосферных условиях, заметить южную полярную шапку и пару темных областей на диске планеты, - подчеркнул Ялышев.

Два года назад любители астрономии могли наблюдать так называемое Великое противостояние Марса. Сейчас, как говорит Ялышев, видимый диаметр "красной планеты" будет несколько меньше, но условия для наблюдения будут значительно лучше, поскольку планета расположится высоко над горизонтом.

- На широте Санкт-Петербурга максимальная высота Марса составит 35 градусов, он будет располагаться в южной-юго-западной части небосвода. Для наблюдений необходимо отъехать от города на 50-100 километров, подальше от засветки, - резюмировал эксперт.