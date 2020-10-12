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Рубрика: Происшествия

Не в вора корм

Суд наказал вора, которого накормил хозяин дома
Текст: Владислав Куликов
Суд в Вологодской области отправил на два года в колонию строгого режима вора-рецидивиста, который не поверил в доброту хозяина дома. Человек приветливо встретил непрошеного гостя, накормил и обещал помощь. Но в ответ был обворован.

У 40-летнего Сергея Ш. жизнь не задалась. За плечами отбытый срок, впереди - безнадега. В начале августа в городе Котласе Архангельской области он купил на последние деньги велосипед и поехал в Санкт-Петербург, чтобы найти работу. Так рассказал он в суде.

Путь пролегал в том числе через деревню Большая Сельменьга Вологодской области. Там Сергей решил поужинать и заночевать. Ужин же попытался раздобыть воровским способом: через окно на веранде пробрался в дом 59-летнего местного жителя.

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"Хозяин проснулся и спросил непрошеного визитера, что он здесь делает. Тот честно ответил, что ворует, - передают слова подсудимого в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Хозяин дома расспросил его, накормил, уложил спать, сказал, что все вопросы будут решать утром. Но гость дождался, когда хозяин уснет, забрал из дома вещи и ушел, так как сомневался в том, что может сделать утром хозяин, не поверил в его доброе отношение. Залез в заброшенный дом, дождался утра, позавтракал похищенными продуктами и остался отдохнуть. В этот же день его нашли сотрудники полиции".

С собой Сергей унес хозяйские сигареты, продукты, спортивную сумку, бейсболку, мужские тапки и ведро.

Хозяин уложил непрошеного гостя спать и обещал утром помочь, а вор его обокрал

"Потерпевший в судебном заседании пояснил, что живет один, - пересказывают его речь в пресс-службе. - В тот день рано лег спать, проснулся от шороха, включил ночник и увидел человека, который копался у него в шкафу с одеждой. Хозяин спросил, кто он такой и что делает, мужчина представился ему Андреем, сказал, что едет на велосипеде до Питера, устал и очень хочет есть. После чего потерпевший покормил его супом, предложил переночевать, на следующий день хотел ему помочь. Когда проснулся около половины пятого утра, гостя дома не обнаружил. О случившемся сообщил в полицию. Гражданский иск не заявил, поскольку практически все похищенное ему возвращено".

Воры часто сталкиваются с хорошим отношением, так как приходят к хорошим людям, но совершенно этого не ценят. Что ж, если не хотят платить добром за добро, приходится платить свободой за преступление.

В той же Вологодской области отправился на 4 года в колонию строгого режима 30-летний Андрей М., которому 90-летняя хозяйка дома дала в дорогу пирогов.

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"Потерпевшая пояснила, что крепко спала и проснулась от того, что ее кто-то душит. Она нащупала чьи-то руки и стала их разжимать. Когда мужчина замешкался, отошел от нее, она успела встать на ноги, решила его заговорить, отвлечь, стала спрашивать, почему он такой сердитый, злой, на бабушку бросается, - рассказывают в суде. - Предложила ему попить чаю, включила свет. Мужчина согласился. Они пошли на кухню, она вскипятила чайник, подсудимый стал пить чай и кушать с аппетитом, жаловался на жизнь, рассказал про своих родственников и детство, просил его не выдавать. Потерпевшая дала парню в дорогу пирогов. Затем она проводила его на улицу и обнаружила пропажу денег и медалей".

В суде неоднократно судимый мужчина вину признал и только просил смягчить обвинение: судить не за грабеж, а только за кражу, мол, деньги и медали он украл тайно, а не вырвал силой.

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