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12.10.2020 20:01
Рубрика: Культура

Холст на заборе

В центре Калининграда появилось огромное граффити
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Эскизы изображений согласовала муниципальная администрация, а расходные материалы оплатили предприниматели. Результатами смелой коллаборации остались довольны и участники проекта, и жители города.
На заборе изобразили символы города — кота, собаку и трамвай Tatra. Фото: Ульяна Вылегжанина На заборе изобразили символы города — кота, собаку и трамвай Tatra. Фото: Ульяна Вылегжанина
На заборе изобразили символы города — кота, собаку и трамвай Tatra. Фото: Ульяна Вылегжанина

Граффити расположилось в ста метрах от главной городской площади - напротив Северного вокзала, обслуживающего пригородные электрички. Эти красочные рисунки - первое, что будут видеть туристы, приезжающие в Калининград из приморских городов.

Фото: Ульяна Вылегжанина / РГ
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Проект инициировала администрация Калининграда. Вообще-то по долгу службы городские чиновники борются с уличным вандализмом - штрафуют тех, кто не содержит свои фасады в чистоте и порядке. Однако в мэрии рассудили: нельзя всю уличную графику называть вандализмом, очень часто на заборах и стенах домов появляются творения, которые следует относить к современному искусству.

- Мы пытались выстроить диалог с уличными художниками, но в какой-то момент поняли, что для этого им нужно предложить альтернативу, - отмечает председатель комитета муниципального контроля, заместитель главы администрации Калининграда Евгений Чернышев. - Поэтому мэрия инициировала встречу с лидерами субкультуры в Калининграде и предложила им иные способы самореализации в городской среде.

Найти общий язык чиновникам и уличным художникам было непросто, но все-таки диалог состоялся. В качестве "холста" для нового масштабного граффити выбрали забор, окружающий один из бизнес-центров. Предпринимателей настолько заинтересовал проект, что они даже заплатили за краски и другие расходники.

Художники зашифровали в граффити несколько культурных кодов Калининграда. К примеру, красный трамвай Tatra - достопримечательность общероссийского уровня. Ведь трамвайная система Калининграда самая старая в стране. Черный кот - это "привет" курортному "городу кошек" Зеленоградску, до которого с Северного вокзала за полчаса можно добраться на электричке.

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А коронованный пес намекает на дружелюбных бездомных собак, облюбовавших территорию рядом с вокзалом. Эти псы, тоже ставшие местной достопримечательностью, спят в вазонах для цветов. В холодное время года неравнодушные калининградцы укутывают их в шали и покрывала.

Впереди у чиновников и представителей калининградского стрит-арта еще много работы. Так, в мэрии обсуждают возможность создания целой улицы современного искусства.

Между тем

В Череповце в рамках проекта "Культурная Вологодчина" делают граффити на многоэтажных зданиях. На доме N 26 по улице Годовикова появился огромный портрет участника Великой Отечественной войны Алексея Годовикова, чьим именем названа улица. Граффити выполнили художники Александр Булыгин и Алексей Трикс. Его площадь - более 180 квадратных метров, а высота - 10 этажей.

Подготовила Светлана Цыганкова

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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