В Ленобласти восстановили движение после обрушения пешеходного моста

Участок федеральной трассы М-10 в районе поселка Любань освободили от обломков рухнувшего пешеходного моста.

Сейчас трасса полностью открыта для движения, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, накануне надземный переход снес проезжавший по трассе самосвал. Вообще-то грузовики по этому участку проходят без особых проблем. Но самосвал, по предварительным данным, следовал по трассе с поднятым кузовом.

В момент столкновения с конструкцией людей на надземном пешеходном переходе не было. С места ДТП госпитализирован водитель грузовика.