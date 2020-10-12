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12.10.2020 10:25
Рубрика: Происшествия

В Петербурге на школьника завели дело за попытку убийства матери

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Школьнику вменяют попытку убийства собственной матери.

Стала известна причина смерти ребенка от суррогатной матери в Ленобласти

Как сообщает пресс-служба регионального СК, сейчас школьник задержан, в ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.

В ведомстве отмечают, что подросток изобличен в преступлении.

Пока известно не так уж и много. Два дня назад в квартире на Искровском проспекте школьник поссорился со своей матерью, далее, как говорят в следствии, женщину избили неустановленным пока предметом по голове и туловищу.

С тяжелыми резаными травмами женщину госпитализировали. Сейчас за ее жизнь бьются врачи.

Самого школьника вскоре после случившегося задержали полицейские.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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