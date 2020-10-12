В Петербурге на школьника завели дело за попытку убийства матери

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Школьнику вменяют попытку убийства собственной матери.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, сейчас школьник задержан, в ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.

В ведомстве отмечают, что подросток изобличен в преступлении.

Пока известно не так уж и много. Два дня назад в квартире на Искровском проспекте школьник поссорился со своей матерью, далее, как говорят в следствии, женщину избили неустановленным пока предметом по голове и туловищу.

С тяжелыми резаными травмами женщину госпитализировали. Сейчас за ее жизнь бьются врачи.

Самого школьника вскоре после случившегося задержали полицейские.