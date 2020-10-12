В петербургской ОЭЗ начнут выпускать тест-системы на антитела к COVID-19

В Петербурге один из резидентов особой экономической зоны получил регистрацию на выпуск тест-систем, которые позволяют выявить в плазме и крови антитела к COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.

Ожидается, что ежемесячно предприятие будет производить порядка полумиллиона тест-систем. Срок готовности анализа составляет около часа. Тест-системы будут направлены в лечебные учреждения.

Чувствительность новых систем составляет порядка 98,8 процентов.

В пресс-службе особой экономической зоны Петербурга отмечают, что еще несколько резидентов ОЭЗ выразили готовность производить тест-системы. Заинтересованность в таких материалах высказывают не только медучреждения, но и работодатели, а также граждане.